Lavori in corso: incroci chiusi e sensi unici in centro storico per dieci giorni

Lavori in corso in pieno centro, con la chiusura temporanea di un incrocio e l'obbligo di senso unico alternato in tre strade.

Viabilità

Il cantiere interesserà le vie Andrea Meneghini, Dei Papafava e Carlo Dottori, nella zona del centro storico compresa tra via Roma e via Marsala. Per permettere alcune opere di manutenzione e rifacimento della pavimentazione stradale, da lunedì 9 a venerdì 20 aprile l'incrocio fra le tre strade sarà chiuso al traffico veicolare e, per lo stesso periodo di tempo, nelle vie Andrea Meneghini, Dei Papafava e Carlo Dottori verrà istituito il senso unico alternato.