Lavori allo svincolo di immissione Padova Est: mercoledì e giovedì notte chiusa la tratta

Prosegue l’attività di manutenzione dei giunti stradali da parte di Cav sulle tratte di propria competenza: per effettuare i lavori sul viadotto Noventana, la società concessionaria ha predisposto la chiusura dello svincolo di immissione dalla stazione autostradale di Padova Est in carreggiata Est della A4 per due notti, mercoledì 13 e giovedì 14 marzo, dalle ore 21.30 alle 6 del giorno successivo.

Le deviazioni

Durante il periodo di chiusura, il traffico in direzione Venezia e Trieste sarà deviato con apposita segnaletica verso la stazione di Padova ovest. In caso di rallentamenti o incolonnamenti dovuti ai lavori, gli utenti saranno costantemente informati in tempo reale della situazione del traffico attraverso i pannelli a messaggio variabile sui portali in avvicinamento alla zona.