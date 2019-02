Lavoravano in nero in locali fatiscenti dormendo su giacigli di fortuna: chiusa una pelletteria cinese

Lavoravano in condizioni a dir poco disagiate. E molti di loro pure in nero: chiusa temporaneamente una pelletteria cinese.

I fatti

L’operazione è stata compiuta a Maserà di Padova dai carabinieri della locale stazione con Asl, Spisal e polizia locale del Patriarcato. Il luogo del misfatto è la pelletteria “Crea” di via Volta 17, in cui il proprietario cinese faceva lavorare sette connazionali di cui cinque in nero. Ma non è tutto: quale mensa veniva usato un locale fatiscente, e oltre a materiale di scarto per la lavorazione sono stati ritrovati dei giacigli di fortuna su cui dormivano i lavoratori. Per il proprietario è scattata la denuncia, una multa di 7.400 euro e la chiusura attività finché non metterà tutto e tutti in regola.