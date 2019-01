Leopoldo Toffano confermato presidente dell’Ascom del mandamento di Conselve

Sarà ancora Leopoldo Toffano, 56 anni, titolare di “Toffano Expert”, negozio di tv ed elettrodomestici in via Padova a Conselve, a reggere il timone del mandamento di Conselve dell’Ascom Confcommercio per il prossimo quinquennio.

La nomina

L’elezione del nuovo presidente è avvenuta nel corso dell’assemblea svoltasi nella sera di lunedì 28 gennaio presso la sede dell’Ascom di Conselve alla quale erano presenti il presidente provinciale dell’Ascom, Patrizio Bertin, i vice presidenti Michele Ghiraldo e Ilario Sattin, i componenti di giunta Enrico Baggio ed Antonio Piccolo ed il direttore generale Otello Vendramin.

Sviluppare le potenzialità del territorio

Sono state evidenziate all’inizio del confronto la necessità di intercettare le opportunità derivanti dai distretti del commercio e dal nuovo assetto camerale e l’importanza di cogliere appieno e sviluppare con intelligenza le potenzialità del territorio che, pur a vocazione tradizionalmente agricola, ha un tessuto commerciale interessante.

Il consiglio del comune di Conselve

Nel dettaglio, il consiglio del comune di Conselve risulta ora così composto: fiduciario è Leopoldo Toffano con Federico Baldon, Andrea Barison, Luca Fante, Silvia Frizzarin, Giulia Canova, Daniela Berto e Adriano Rogato come consiglieri. I fiduciari dei comuni del mandamento risultano ora essere: per Agna Marina Traverso, per Anguillara Veneta Denis Bergo, per Arre Angela Canato, per Bagnoli di Sopra Andrea Sigolotto (con Sandro Bertocco, Paolo Colò e Alessandro Gallocchio come consiglieri, per Candiana Italo Guzzon, per Cartura Giorgio Nalin, per Terrassa Padovana Giada Guasti, per Tribano Lorenzina Sanguin.

I nuovi delegati

Questi risultati hanno così determinato anche nove delegati che entrano a far parte dell’assemblea Ascom e che pertanto sono Leopoldo Toffano, Marina Traverso, Denis Bergo, Angela Canato, Andrea Sigolotto, Italo Guzzon, Giorgio Nalin, Giada Guasti e Lorenzina Sanguin.

Fare squadra

«Da una parte – è stata la prima dichiarazione del confermato presidente - la “copertura” sindacale, dall’altra la necessità di fare squadra, per poter avere una forza maggiore nei confronti dell’amministrazione in grado di garantire alle imprese del commercio del turismo e dei servizi la dovuta incisività per ottenere risposte coerenti e adeguate alle richieste del comparto».

Energia ed entusiasmo

«Il terziario del Conselvano – ha sottolineato il presidente provinciale, Patrizio Bertin – ha tutte le carte in regola per svilupparsi e l’esperienza di Toffano e l’entusiasmo della rinnovata squadra dell’Ascom sono la garanzia perché da auspicio tutto ciò si trasformi in realtà».