Corriere aggredito dal cliente: non vuole pagare la consegna e lo atterra con un pugno

La routine delle consegne natalizie si è trasformata in un incubo per un giovane corriere, aggredito da un cliente insolvente.

La consegna

Che gli acquisti natalizi siano frenetici si sa, ma a un 76enne residente nel padovano sono decisamente sfuggiti di mano. Mercoledì mattina l'uomo aspettava l'arrivo di un pacco contenente degli oggetti acquistati online. Della consegna era incaricata la ditta Sda di Poste italiane, che ha affidato il plico a un giovane autista ucraino. Alle 9.50 il ragazzo si è presentato in via Dalmazia a casa del cliente: prima di depositare la merce, gli ha presentato la ricevuta delle spese doganali, che il 76enne avrebbe dovuto saldare alla consegna. A quel punto si è scatenato il finimondo.

L'aggressione

Convinto di non dover sborsare un centesimo, l'anziano si è categoricamente rifiutato di pagare, insultando il corriere. Il ragazzo, come da prassi, ha spiegato che non poteva consegnare il pacco e lo ha rimesso nel cassone. In pochi secondi il cliente lo ha raggiunto sferrandogli un pugno in pieno volto e facendolo stramazzare a terra. Non contento, ne ha anche approfittato per rubargli le chiavi del furgone.

La denuncia

Intontito, l'ucraino ha chiamato la polizia intervenuta con una volante. Rintracciato B.C., nato a Rovigo ma residente a Padova, gli agenti lo hanno denunciato per lesioni ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Nel frattempo il corriere è stato medicato al pronto soccorso, da dove è uscito con una prognosi di dieci giorni.