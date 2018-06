Inseguimento e placcaggio da film: militare investito blocca due malviventi. Un ferito

Un placcaggio in piena regola, con un'azione rocambolesca che grazie alla prontezza dei carabinieri ha assicurato alla giustizia un pregiudicato ricercato da gennaio.

L'avvistamento

Attorno alle 16 di martedì i militari della stazione di Carmignano di Sant'Urbano hanno intercettato due persone a bordo di uno scooter mentre percorrevano via Valgrande. Quando il mezzo si è fermato per fare rifornimento a un distributore di benzina, la pattuglia lo ha seguito per controllare i due passeggeri e a quel punto è successo il finimondo.

La fuga disperata

Il conducente ha rimesso in moto e ha tentato di fuggire a tutta velocità, travolgendo uno dei carabinieri e tentando di riguadagnare la strada principale. Il militare ferito è riuscito a rimanere aggrappato allo scooter trascinandolo a terra e a bloccare il guidatore, mentre il collega si avventava sull'altro passeggero che, nonostante la caduta, ha cercato di scappare a piedi.

Le accuse

I due individui sono stati fermati e dai successivi accertamenti è risultato che non solo il conducente aveva numerosi precedenti, ma che la Yamaha T-Max su cui viaggiava era senza assicurazione e revisione. In caserma il guidatore è stato identificato: si tratta del 37enne marocchino B.A.E.M., gravato da un ordine di carcerazione del 22 gennaio per reati legati allo spaccio di droga. L'uomo, che guidava senza patente, dovrà scontare 4 anni e 1 mese di reclusione e sarà accusato anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, reati che hanno fatto spalancare per lui le porte del carcere. L'altra persona a bordo era invece un connazionale minorenne, residente a Rovigo, denunciato con gli stessi capi d'accusa.

Il ferito

Il carabiniere travolto dallo scooter è stato accompagnato all'ospedale di Monselice per essere medicato. I medici che lo hanno visitato hanno diagnosticato diverse lesioni e traumi, che guariranno nel giro di una settimana.