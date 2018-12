Manda all'ospedale l'ex moglie dopo mesi di molestie: l'escalation del calvario di violenze

Una separazione difficile, litigi sempre più violenti e, negli ultimi mesi, l'esplosione di violenza. Dopo l'ultimo episodio che ha mandato all'ospedale una donna il suo ex marito è stato denunciato.

L'aggressione

La goccia che ha fatto traboccare il vaso risale al 15 dicembre. Un 38enne e la sua ex moglie si danno appuntamento per quello che doveva essere un incontro pacato per mettere la parola fine a una lunga storia di incomprensioni. La discussione ben presto degenera: l'uomo insulta e minaccia la donna fino ad arrivare ad alzare le mani. La spintona, lei finisce a terra e si ferisce una spalla. Si fa medicare al pronto soccorso e ne esce con una prognosi di sette giorni. Le lesioni al corpo non sono gravi, ma quelle allo spirito sì.

Mesi di violenze psicologiche

Quella è stata la prima aggressione concreta, ma la vittima aveva già subito almeno tre mesi di vessazioni continue. Dopo la recente fine del matrimonio, da settembre il 38enne l'ha molestata a ripetizione con decine di telefonate e messaggi. Insulti, minacce, parole aggressive. Fino alle percosse. Stremata, ha raccontato il suo calvario ai carabinieri che dopo pochi giorni di indagini hanno inchiodato l'ex marito violento alle sue responsabilità. Il referto medico e gli sms sul cellulare della donna parlavano chiaro e C.V. è stato denunciato per atti persecutori e lesioni personali.