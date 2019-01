Dramma sfiorato al culmine della lite: accoltella il fidanzato accecata dalla gelosia

É stata denunciata la giovane donna che al culmine di un litigio ha accoltellato il fidanzato. Se le ferite fossero state più gravi avrebbe rischiato l'accusa di tentato omicidio.

I soccorsi

Si è conclusa con una medicazione al pronto soccorso e un'imputazione per lesioni aggravate la furiosa discussione scoppiata lunedì sera all'interno di un appartamento di Maserà. A scatenare la lite è stata la gelosia, causata da una serie di messaggi compromettenti che hanno rapidamente fatto degenerare il confronto tra una 24enne e il compagno di 26 anni, entrambi italiani. A far scattare l'allarme è stata una telefonata dei vicini allarmati dalle grida. Quando i sanitari del Suem sono arrivati sul posto hanno trovato il ragazzo sanguinante, con una vistosa ferita da taglio alla bassa schiena.

Le accuse

L'uomo ha spiegato di essere stato aggredito con un grosso pugnale dalla fidanzata e come da prassi è stato richiesto l'intervento dei carabinieri. Davanti ai militari del Nucleo radiomobile di Abano la giovane ha ammesso di aver agito in preda a un impulso di rabbia, spiegando i motivi all'origine del litigio. Mentre il 26enne veniva medicato e dimesso con una prognosi di dieci giorni, la compagna ha consegnato il coltello ed è stata denunciata per lesioni personali aggravate. Se l'è cavata con una denuncia, ma vista la gravità del gesto i provvedimenti sarebbero potuti essere ben più severi. Se la prognosi del ferito avesse superato i 40 giorni si sarebbe potuto procedere con l'accusa di tentato omicidio.