Bastonate al fratello per rapinarlo: pretende i soldi e lo aggredisce in casa

All'ennesima richiesta di soldi il fratello non ha ceduto e, in tutta risposta, il 34enne lo ha aggredito a bastonate. Sono finiti entrambi all'ospedale e per il più giovane sono scattate le manette.

Dissapori di vecchia data

Non era la prima volta che Z.Y., cinese 34enne con una lunga lista di precedenti e senza fissa dimora, si presentava alla porta del fratello. Più volte il maggiore, un artigiano di 36 anni che vive ad Arzergrande, lo aveva accolto in casa. Ancora più spesso gli aveva dato dei soldi per tirare avanti con la sua vita di espedienti. Domenica pomeriggio la scena si è ripetuta ma il 36enne, esasperato, non ha ceduto.

L'aggressione

Il minore, che pretendeva a tutti i costi il denaro, ha brandito un'asse di legno e ha aggredito il fratello che si è strenuamente difeso. Una lite furibonda, che ha attirato l'attenzione dei vicini che a loro volta hanno chiamato i carabinieri. Vista la gravità della situazione sono arrivate due pattuglie da Codevigo e Ponte San Nicolò. Li hanno separati e hanno disarmato il 34enne, allertando l'ambulanza per soccorrere i due cinesi feriti. Prima che fossero portati al pronto soccorso di Piove di Sacco, i militari hanno raccolto la testimonianza della vittima, che ha raccontato del lungo calvario fattogli vivere dalle insistenze del fratello.

Le accuse

In ospedale i due asiatici sono stati medicati: il maggiore ha avuto la peggio, con numerose contusioni, una ferita all'occhio e una all'avambraccio. L'aggressore invece se l'è cavata con qualche botta e dei graffi al torace, inferti dal fratello per difendersi. Appena dimessi, il 34enne è stato arrestato per tentata rapina aggravata e lesioni volontarie. Portato al Due Palazzi, resterà in carcere fino alla convalida del fermo.