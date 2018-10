Bottigliate in testa alla guardia per scappare dopo il furto. Finiscono entrambi all'ospedale

Non ha esitato a picchiare la guardia che cercava di fermarlo, prima di scappare a rotta di collo. Tutto per un misero bottino da pochi euro, che però gli è costato l'arresto e un occhio nero.

Il furto

La scena da incontro di boxe si è svolta nel tardo pomeriggio del 3 ottobre al centro commerciale Piazzagrande di Piove di Sacco. Attorno alle 18 una delle guardie private del supermercato Ipersimply ha notato un uomo tra gli scaffali, intento a nascondere della merce dentro un borsone. Lo ha tenuto d'occhio mentre si avvicinava alle casse, per capire le sue intenzioni. Quando è arrivato vicino all'uscita, la sorpresa: l'uomo si è lanciato sulla porta di emergenza, provando a scappare all'esterno.

La colluttazione

Il vigilante lo ha seguito e placcato all'esterno, scatenando un violento pestaggio. Mentre la guardia tentava di immobilizzarlo, il ladro ha estratto una delle bottiglie di vetro rubate poco prima e l'ha sbattuta sulla testa del rivale. Dato il peso dell'oggetto, la guardia è caduta a terra tramortita e il malvivente ne ha approfittato per scappare.

Feriti

La fuga è durata poco, perchè nel frattempo è arrivata una pattuglia dei carabinieri chiamata dal personale del negozio che atterrito aveva assistito alla scena. In pochi minuti lo hanno scovato e bloccato, caricando lui e il vigilante su due ambulanze per farli medicare al vicino ospedale. Per entrambi la prognosi è di otto giorni: trauma addominale per la guardia, ferita all'orbita sinistra per il ladro, ossia un occhio nero.

L'arresto

Dopo le cure il ladro, identificato in un 38enne marocchino senza fissa dimora e con numerosi precedenti, è stato arrestato per rapina e lesioni personali. Tutta la merce rubata è stata recuperata e restituita al supermercato: 19 euro il valore dei generi alimentari che hanno portato a un epilogo così violento.