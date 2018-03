Cronaca Piazze / Piazza Eremitani

Anche a Padova iniziativa di Libera nella giornata del ricordo delle vittime di tutte le mafie

Libera, 4000 iniziative in tutta Italia. In collegamento video, la numerosa folla in piazza Eremitani, ha potuto ascoltare e vedere l'intervento di Don Ciotti dal palco di Foggia