Mali, liberato il padovano Luca Tacchetto: era stato sequestrato in Africa nel 2018

Una splendida notizia in un periodo buio: il padovano Luca Tacchetto, sequestrato in Burkina Faso nel dicembre del 2018 insieme alla canadese Edith Blais, è stato liberato in Mali. A dare la notizia è il New York Times: stando a quanto riportano le autorità locali i due giovani sarebbero stati rilasciati nella tarda serata di venerdì 13 marzo a Kidal.

(Notizia in aggiornamento)