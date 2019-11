"Arcellinda": liceali e universitari insieme per pulire il quartiere

Circa una settantina tra liceali e studenti universitari, hanno ripulito il quartiere in cui vivono. Il progetto "Arcellinda" nasce proprio da loro, dalla volontà di collaborare per mantenere la zona dove vivono sempre pulita. Quella che si è svolta domenica 10 novembre è solo la prima edizione ma l'iniziativa è destinata a crescere. Infatti molti altri gruppi di ragazzi si sono già messi in contatto con gli organizzatori per il prossimo appuntamento.

Non si tratta solo di ripulire concretamente il quartiere, ma attraverso queste attività favorire la nascita di una mentalità che renda tutti protagonisti delle proprie strade, della città in cui si vive. Tra i sostenitori dell'iniziativa anche il consigliere comunale Simone Pillitteri.