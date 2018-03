Gioielli in vendita senza autorizzazione: scattano i controlli durante Antiquaria

Il titolare dello stand non aveva fatto convalidare la licenza di vendita ed è stato sanzionato per commercio non autorizzato.

Le verifiche

La squadra amministrativa della questura di Padova ha svolto una serie di controlli tra i box della mostra Antiquaria, che si svolge in questi giorni nei padiglioni della Fiera. Lunedì pomeriggio durante l'orario di apertura gli agenti hanno riscontrato delle irregolarità e si sono presentati a uno degli stand presenti nella corsia E del padiglione 1, dove erano esposti numerosi gioielli e monili di valore.

Attività non regolare

Il titolare, un espositore milanese 54enne con regolare licenza per il commercio di oggetti preziosi, aveva esposto della merce dichiarando un valore tra i 90mila e 100mila euro, senza però richiedere la necessaria autorizzazione della questura, come specificato nel regolamento della manifestazione. Rilevata la mancanza della documentazione, l'uomo ha dovuto cessare immediatamente l'attività di vendita, che risultava non autorizzata.

Le sanzioni

Tutti i gioielli sono stati riposti nella cassaforte del box in attesa della vidimazione ufficiale della licenza, confermata martedì mattina. Prima di poter riprendere parte alla fiera, l'espositore è stato multato per commercio non autorizzato di oggetti preziosi, come previsto dal codice penale.