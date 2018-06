Licenziamenti, nuova mattanza nel Padovano: 56 lavoratori a rischio alla Exo Italia

Non si ferma l’ondata di licenziamenti sul territorio padovano. Anzi, si arricchisce di un nuovo capitolo: 56 dei 90 dipendenti dell’azienda Exo Italia di Maserà di Padova (di proprietà della Crocs) sono a rischio esubero.

Interrogazione in Regione

Una situazione che ha scatenato la reazione indignata di Piero Ruzzante, consigliere regionale di Liberi e Uguali: “Nella mattinata di mercoledì ho depositato un'interrogazione a risposta immediata, in concomitanza con il presidio dei lavoratori convocato da Filctme-Cigl e Femca-Cisl. La Giunta regionale ha il dovere di fare di tutto per scongiurare il licenziamento dei 56 lavoratori, 53 operai e 3 amministrativi, sul totale di 90 dipendenti della Exo Italia di Maserà di Padova”.

“Delocalizzazione selvaggia”

Ruzzante, quindi, denuncia: “Le decisioni della multinazionale statunitense Crocs, proprietaria di Exo Italia, non c'entrano nulla con la crisi: Exo Italia fa utile e ha visto crescere il proprio fatturato. La verità è che siamo di fronte ad una delocalizzazione selvaggia per ridurre i costi a scapito dei lavoratori. Stupisce la scelta di chiudere un ufficio amministrativo - aggiunge Ruzzante - con il licenziamento di 3 su 37 tecnici e amministrativi, tra i quali c'è una delegata storica della Cgil”.

“Licenziamenti da impedire”

Conclude Ruzzante: “La Regione deve sostenere i lavoratori in agitazione, impedire il loro licenziamento e mettere Crocs di fronte alle proprie responsabilità. Le multinazionali se ne fregano della responsabilità sociale dell'impresa, sfruttano il territorio e scaricano tutti i costi sui lavoratori. È ora di dire basta, non funziona così. La Costituzione dice che l'iniziativa economica privata è libera, ma non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale: sarebbe anche ora di applicarla”.