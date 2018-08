Padova, ecco il lieto fine: il bambino autistico e ipovedente avrà i suoi libri di testo speciali

Il lieto fine che tutti auspicavano: il bambino padovano di nove anni autistico e ipovedente, che a dieci giorni dall’inizio della scuola si era visto negare per mancanza di fondi la disponibilità dei libri di testo a caratteri tipografici speciali, potrà regolarmente affrontare l’anno scolastico (che lo vedrà impegnato in quarta elementare).

Testi in preparazione

Il merito è dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, che avevano comunicato la notizia ai genitori del piccolo: subito dopo essere venuta a conoscenza della vicenda, la Presidenza Nazionale Uici si è attivata per mettere a disposizione del bambino i libri scolastici necessari al proseguimento dei suoi studi, tanto che i testi sono già in lavorazione presso la Biblioteca Italiana per Ciechi “Regina Margherita di Savoia” di Monza e saranno pronti al più presto. Mario Barbuto, presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, commenta: "Siamo molto soddisfatti della positiva risoluzione di un episodio che non avrebbe mai dovuto verificarsi. Il diritto all’istruzione è un diritto fondamentale dell’uomo e non può in alcun modo essere subordinato a esigenze di bilancio. Anche in virtù del protocollo firmato poche settimane fa con il Miur ci siamo mossi subito perché il bambino di Padova avesse la possibilità di iniziare l’anno scolastico al pari dei suoi compagni, unico aspetto davvero importante in tutta questa vicenda".