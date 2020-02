Limena: furto nell'ufficio del sindaco Tonazzo

Lo ha annunciato prima su Fb e poi denunciato ai carabinieri di Limena. Il sindaco del comune infatti, Stefano Tonazzo, è stato derubato nel suo stesso ufficio. Al suo ritorno da una riunione non ha più trovato il portafogli.

Furto

«Purtroppo sì, si tratta di un furto. Ho voluto dirlo - ci spiega al telefono - perché è un grande dispiacere non potere avere le porte aperte nei nostri uffici perché possono accadere cose così. Il mio corridoio è libero, io ero a una riunione. Forse chi l’ha preso non sa neppure a chi l’ha portato via».

Uffici pubblici

Prosegue il sindaco: «Limena si contraddistingue per essere un luogo dove c’è pace sociale, non ci sono grossi problemi di furti, rapine, spaccio o episodi delittuosi. Non è successo chi lo sa cosa, infatti non è il portafogli in sé il nodo del contendere, ma è il fatto che il furto sia avvenuto in un ufficio pubblico. Sarò costretto a intervenire per quanto riguarda gli accessi per tutelare chi lavora qui. Questo è uno dei pochi municipi in cui si arriva a qualunque ufficio senza passare da un filtro. Questa era una peculiarità dei nostri uffici, ora ci toccherà cambiare atteggiamento». Lei si ricorda bene come ha passato la mattinata? «Per un’ora mi sono assentato dal mio ufficio per scendere a una riunione e in quel lasso di tempo deve essere accaduto. Noi non avevamo mai avuto nessun problema e non so proprio capire chi possa averlo fatto».