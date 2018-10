Blocco del traffico: si fermano anche gli Euro 4 e sui social scoppia la polemica

Informazioni a singhiozzo, mezzi pubblici poco efficienti, scarso preavviso. Il primo giorno di blocco del traffico con livello Arancione sta seminando grossi malumori tra i padovani.

Stop agli Euro 4

Dalle 8.30 di martedì il traffico in tutto il comune è interdetto ai mezzi privati fino alla classe Euro 4 per i diesel e alla Euro 2 per i benzina. Significa 73mila veicoli in meno, che aggiunti a quelli forzatamente fermi anche con il livello Verde sfiorano quota 220mila. Fermi anche i ciclomotori immatricolati prima del 1 gennaio 2000. Il bollettino emesso lunedì da Arpav parla chiaro: per cinque giorni consecutivi è stata superata la soglia di 50 µg/m3 di Pm10, quindi scatta il livello di allerta 1. Il provvedimento resta valido fino a nuova comunicazione: i dati vengono emessi da Arpav il lunedì e il venerdì, quindi a meno di un peggioramento delle condizioni meteo con l'arrivo della pioggia, fino a sabato il traffico cittadino sarà paralizzato.

Le lamentele

Enormi i disagi per gli utenti. Sui social corre la polemica, in particolare sul profilo Facebook del Comune di Padova dove lamentele e richieste di informazioni si susseguono. C'è chi lamenta di non poter raggiungere il posto di lavoro con i mezzi pubblici, chi non sa come accompagnare i figli alle attività pomeridiane, chi punta il dito contro il poco preavviso e la difficoltà di reperire informazioni certe. Sul sito PadovaNet sono reperibili i dati aggiornati e l'elenco delle deroghe, ma la confusione regna sovrana. Il centralino della polizia municipale è oberato: servono più di 15 minuti per prendere la linea e una volta fatto non è scontato trovare risposta alle proprie domande.

Incentivi

Palazzo Moroni si impegna a rispondere via social, ma l'insoddisfazione cresce di ora in ora. «Con cosa mi reco a lavoro che la fermata più vicina è a 2 chilometri e non c è mezzo pubblico di notte quando io termino il mio servizio?» chiede Fabio. «Viste le temperature si poteva pensare ad una proroga sull'accensione dei riscaldamenti e magari all'esenzione del bollo per chi si ritrova con una macchina inutilizzabile di fatto pure se perfettamente funzionante» chiosa Roberto. Il tema degli incentivi per cambiare auto è scottante: il rimborso del bollo non è previsto, ma il comune di Padova ha emesso un bando per l' erogazione di contributi , a fondo perduto, per la trasformazione dell’alimentazione di un autoveicolo da benzina o gasolio a Gpl o metano, da richiedere entro il 18 novembre.

Deroghe e auto condivise

Grande confusione ha generato anche il car pooling, la possibilità di dividere l'auto con altre persone per raggiungere lo steso luogo. In questo caso sembra che con almeno tre persone a bordo, anche mezzi ufficialmente proibiti possano circolare. Da chiarire se la decisione si a discrezione dei vigili, per il momento la replica di Palazzo Moroni è la seguente: «Per usufruire della deroga del car pooling è sufficiente essere in tre persone a bordo del veicolo e non servono autorizzazioni cartacee». Per quanto riguarda le deroghe, il lavoratori possono richiederle previa certificazione del datore di lavoro che confermi i turni e saranno valide solo sul tragitto più breve tra casa e lavoro e negli orari prestabiliti. Le autorizzazioni per casi eccezionali vengono rilasciate dal comando di polizia locale, che valuterà caso per caso: la richiesta deve essere fatta, almeno 5 giorni prima, via fax al numero 049.8205105.

Informazioni