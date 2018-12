Limitazioni al traffico per l'inquinamento: il semaforo torna verde fino a fine anno

Buone notizie per gli automobilisti che potranno utilizzare il proprio veicolo fino all’ultimo giorno del 2018. L’aria è tornata sotto i livelli di guardia tanto che sino al 31 dicembre non vi saranno limitazioni e si tornerà al bollino verde. Scongiurato quindi il rischio di dover tenere la propria utilitaria in garage.

Le limitazioni

Già prima di Natale gli automobilisti erano stati graziati con un cambio in corsa alla luce delle festività. Il Comune aveva deciso di applicare dal 21 al 26 dicembre le limitazioni al traffico previste dal livello di allerta verde nonostante l’Arpav avesse emesso il bollettino del livello di Pm10 che prevede lo stato di allerta arancione (come previsto dall’Accordo di Bacino firmato anche dalla Regione Veneto). Ora fino alla notte di San Silvestro nessuno stop se non a quelli previsti durante il semaforo verde.

Il vademecum

Da martedì 26 dicembre si torna quindi al livello verde. Via libera dunque ai veicoli privati alimentati a diesel di categoria Euro 4, mentre restano fermi i benzina Euro 0 e Euro 1 e i diesel fino a Euro 3. Le limitazioni valgono da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 18.30 (con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali). Inoltre è obbligatorio lo spegnimento del motore dei veicoli merci, durante le fasi di carico/scarico, e degli autoveicoli in caso di coda "lunga" ai semafori.

✅ Livello verde

É vietata la circolazione di: