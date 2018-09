Linda Piana, la studentessa del conservatorio di Padova che trionfa al concorso di Magonza

Linda Piana è studentessa del Biennio di "Maestro collaboratore" al Conservatorio di Padova. Il 4 settembre ha trionfato al concorso di Korrepetitor al Teatro Statale di Mainz (Magonza) in Germania. Linda ha sbaragliato tutti gli altri candidati mostrando un livello di professionalità altissimo e un talento musicale di prim'ordine.

Korrepetitor

Il ruolo di Korrepetitor, o Maestro Collaboratore per l'Opera lirica, è uno dei più importanti e delicati in un teatro, perché riassume in sé competenze multidisciplinari. Deve essere un pianista provetto, un bravo cantante, deve conoscere il funzionamento di un palcoscenico, deve assistere la regia, deve anche saper dirigere un'orchestra e tanto altro ancora.

Contratto

A Linda, che deve ancora dare a novembre l'esame finale di laurea di secondo livello sotto la guida della Prof.ssa Anna Brandolini, è stato subito proposto un contratto per cui si troverà a lavorare per uno dei Teatri più antichi della Germania in una città ricca di storia e tradizioni culturali.