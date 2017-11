Padova città del buon vivere: le telecamere di "Linea Verde" nel capoluogo euganeo

Padova è stata protagonista dell'undicesima puntata "Linea Verde va…in città" andata in onda sabato all'ora di pranzo. Chiara Giallonardo e Marcello Masi hanno iniziato il loro viaggio alla scoperta della città del Santo da Palazzo della Ragione definito il cuore pulsante della città, luogo in cui si incontrano le eccellenze del territorio. Con l'aiuto del giornalista Alberto Marcomini, sono andati a scoprire il mercato delle piazze, forse il più grande mercato scoperto a livello Europeo.

GALLINA E RADICCHIO.

Tra le tipicità del territorio non poteva mancare la gallina padovana raccontata da Andrea Pozzato agronomo che da sempre nutre una passione per l'animale ornamentale. Dalle piazze all'istituto San benedetto Da Norcia dove insegna il professor Baldan che fin da piccolo nutre una particolare adorazione per la "gallina con il ciuffo". Altro passaggio chiave della puntata è stato quello sul radicchio, come alimento ma anche come elemento di impiego fitoterapico.

GIARDINI VERTICALI.

Padova è anche una città che guarda al futuro e tra le innovazioni c'è Life Panel, i giardini verticali e i quadri vegetali di Alvise Anchel Arribas definiti strumento per migliorare le città del futuro. Un prodotto modulare per la coltivazione in verticale delle piante ornamentali, l'unico con vero terreno. Un elemento di design pratico e leggero perfetto per arredare ambienti interni ed esterni con l'armonia della natura. Quindi l'Orto Botanico e l'Agripolis di Legnaro per poi tornare nuovamente nelle piazze per degustare le tipicità: dalla ricetta dell'oca "in onto" presentata dallo chef Gianfranco Dianin di Bistrot.lab.

E non solo, spazio alla polenta bianca con Beppe Guastella, gestore del Chiosco Tadi, i "bigoi" con Beppe Bardi, e le specialità di pesce, rigorosamente nostrano con Massimiliano Schiavon de "La Folperia".