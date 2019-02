Il comandante provinciale Liporace in visita alle compagnie di Este e Abano

Este

Il colonnello si è recato prima nella sede della compagnia estense dove ha incontrato i comandanti delle undici stazioni che fanno capo alla compagnia e una folta rappresentanza dei militari che svolgono il loro servizio nei reparti dipendenti. Particolare enfasi è stata dedicata al prezioso lavoro quotidiano dei militari, esortandoli a tenere vivi la motivazione e l'impegno per fornire un servizio sempre migliore alla cittadinanza e alle amministrazioni locali.

Abano

La visita è proseguita ad Abano Terme dove erano presenti i tredici comandanti delle stazioni dipendenti e i rappresentanti dei militari in servizio. Qui il colonnello Liporace ha consegnato quattro attestati di merito ad altrettanti militari che durante lo scorso anno si sono distinti in particolari operazioni. Il comandante provinciale ha incontrato anche il sindaco di Abano Terme, Federico Barbierato portando i saluti del comandante interregionale carabinieri “Vittorio Veneto” generale Enzo Bernardini e del comandante della legione carabinieri “Veneto” generale Giuseppe La Gala. Liporace ha sottolineato come la costante e vigile presenza dei carabinieri sia fondamentale per supportare e garantire lo sviluppo del territorio termale, a fortissima vocazione turistica, celebre in Italia e all'estero. Un cenno hanno meritato anche i lavori di ristrutturazione che nelle prossime settimane interesseranno la caserma di viale delle Terme, una volta approvati dagli enti preposti. Il sindaco a sua volta ha confermato il percorso di proficua e costante collaborazione con l’Arma, per dare una risposta efficace alle esigenze di sicurezza dei cittadini e dei turisti.

L'associazione Terme Euganee e il Nucleo cinofili

La visita è proseguita con l’incontro del colonnello con i numerosi soci della sezione locale dell’Associazione nazionale carabinieri “Terme Euganee” di Abano e Montegrotto, alla presenza del coordinatore provinciale, tenente colonnello in quiescenza Federico Peri. Ultima tappa, l'intervento al Nucleo carabinieri cinofili di Torreglia, reparto impegnato con le sue unità anti droga, anti esplosivo e di polizia, in tutto il Nordest.