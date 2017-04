Lite degenera in violenza a Cittadella: un uomo accoltellato in Campo della Marta

Lite fra stranieri con accoltellamento, nella tarda serata di mercoledì, intorno alle 22.30, in Campo della Marta a Cittadella.

ACCOLTELLAMENTO. Sul posto si è reso necessario l'intervento dei carabinieri della locale stazione. Al loro arrivo nell'area verde, gli uomini dell'Arma hanno trovato la vittima, un ghanese di 25 anni, residente in Italia senza fissa dimora, con ferite da taglio sia alla testa e che all'avambraccio sinistro, sia l'aggressore, A.H., marocchino di 22 anni, in seguito denunciato per lesioni personali e porto d'armi atte a offendere. A far scoppiare la rissa, pare sia stata la mancata restituzione di un telefono cellulare dato in prestito.