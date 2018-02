Lite in un appartamento, polizia sul posto: la proprietaria non li fa entrare, dentro droga

Scoppia una lite all'interno di un appartamento di via Redi a Padova: sul posto si porta la polizia che scopre il covo della droga.

Il blitz della polizia

Il blitz all'interno del condominio: gli agenti, intervenuti a seguito di una discussione, hanno scoperto diversi involucri in bella vista sul tavolo. La polizia, a seguito di controlli, ha trovato quattro grammi di cocaina. La donna, dopo aver visto l'arrivo delle volanti, ha tentato di non farli entrare, senza successo. Medicata per una ferita rimediata durante la precedente lite è stata denunciata in stato di libertà.