Scoppia un diverbio tra due automobilisti: gli conficca nella spalla una chiave inglese

Tutto è cominciato da un diverbio scoppiato per questioni di vibilità che in breve tempo si è trasformato in una veria e propria aggressione.



AGGRESSIONE. L'episodio martedì pomeriggio lungo la strada statale 16 a Battaglia Terme: la vittima è P.C. un 53enne di Padova. L'uomo si è trovato a discutere con un 51enne di origine tunisina, E.D. residente a Battaglia con precedenti. Dalle parole lo straniero è passato ai fatti brandendo una chiave inglese e copendo il rivale alla spalla.



PROGNOSI. L'aggressore è stato fermato dopo che era fuggito via grazie alle indicazioni dei passanti che hanno allertato i carabinieri. La vittima, invece, è stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Schiavonia dove è stata dimessa con una prognosi di 30 giorni per lussazione alla spalla sinistra da percosse. Ferito anche lo stesso aggressore che si è procurato una contusione al dito: per lui un giorno di prognosi. Sequestrata la chiave inglese.