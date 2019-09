Perde la dentiera mordendo un uomo durante la rissa al bar: interviene la polizia

Può sembrare una tipica scena da film di Bud Spencer e Terence Hill. E invece è la verita: un diverbio in un bar si è concluso con un pugno, un morso e... la perdita di una dentiera.

I fatti

Teatro dell'accaduto lo "Snack Bar Derby" di via Ansuino da Forlì: sono da poco passate le ore 20 di lunedì 16 settembre quando all'interno del locale due avventori - peraltro conoscenti - litigano animatamente per futili motivi fino ad arrivare alle mani. Da una parte c'è un padovano di 49 anni, dall'altra un albanese 60enne: è proprio quest'ultimo ad "entrare in azione" per primo, sferrando un pugno al padovano. Non contento, però, decide anche di morderlo al dito con un'azione fulminea che gli costa la momentanea perdita della dentiera: il 60enne, con grande nonchalance, dopo pochi istanti raccoglie infatti da terra la protesi dentaria e se la rimette in bocca, come se nulla fosse. Il tutto poco prima dell'arrivo sul posto della volante della polizia, che identifca i due litiganti.