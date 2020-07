Il litigio per i cani finisce a botte: aggredito e minacciato un 26enne dell'Alta

Una lite per il comportamento dei cani finisce a botte. L’aggressore è stato rintracciato dai carabinieri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La lite

Era mercoledì 17 giugno quando un 26enne del posto stava passeggiando per via Roma, a Carmignano di Brenta, con il suo cane. Sulla strada ha incrociato un 48enne marocchino che abita in paese, anche lui con il suo cane. C’è stato un diverbio molto accesso, dovuto al comportamento dei due animali, e il 48enne è esploso. Ha picchiato e minacciato il ragazzo che è corso a fare denuncia ai carabinieri. I militari hanno rintracciato l’aggressore nella mattinata di lunedì 13 luglio e lo hanno denunciato per percosse e minacce.