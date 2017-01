Tenta di violentare una ragazza, ferisce il coinquilino con il coltello, poi si rifugia nel bar

Venerdì sera, verso le 17, un 22enne nigeriano è stato denunciato per lesioni aggravate. Il ragazzo è stato trovato dalla polizia in un bar in via dei Colli a Padova, dove si era rifugiato dopo una lite avvenuta poco lontano con i coinquilini connazionali.

DENUNCIATO. Secondo i coinquilini del giovane, residente a Cagliari, quest'ultimo avrebbe tentato di violentare una coetanea; dopo aver palpeggiato la ragazza avrebbe ferito un altro coinquilino con un coltello e sarebbe scappato nel bar. Il 22enne è stato denunciato e la giovane è stata accompagnata in ospedale senza però presentare denuncia per la violenza subita.