Litiga con un connazionale e ingerisce una lametta:denunciato spacciatore con la droga

Scoperto sul cavalcavia Borgomagno di Padova a litigare con un connazionale, è stato denunciato.

LITE

A finire nei guai un 32enne di origine tunisina che nella notte tra sabato e domenica in zona Stazione stava discutendo. L 'uomo, che alla vista dei poliziotti ha tentato di disfarsi dello supefacente che nascondeva in mano, è stato perquisito e trovato in possesso di altro stupefacente custodito all'interno del giubotto. Complessivamente all'uomo sono stati sequestrati 4 grammi di cocaina, 5.74 grammi di marijuana e 8.4 grammi di hashish. L'uomo, che agli occhi dei poliziotti si è mostrato particolarmente agitato, ha dichiarato loro di aver ingerito una lametta. Portato in ospedale, è però fuggito dal nosocomio. E' stato denunciato dalla polizia.

DROGA

Sabato mattina, invece, la volante ha bloccato un pusher che, a bordo della bicicletta, alla vista degli agenti ha tentato la fuga. Apparso nervoso, è stato controllato: addosso 24 grammi di marijuana. Il 23enne del Gambia è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.