Lite in famiglia, ubriaco si scaglia contro la moglie e prende a calci e pugni i carabinieri

Nella notte tra mercoledì e giovedì, verso mezzanotte e mezza, i carabinieri sono intervenuti in un'abitazione di Limena per una lite in famiglia.

LITE IN FAMIGLIA. A.H., 55 anni, marocchino, in preda ai fumi dell'alcol, si è scagliato contro la moglie, sua connazionale, con l'intenzione di picchiarla. I militari del Radiomobile hanno provato a calmare l'uomo e a riportare la tranquillità in casa, ma questi, lungi dal placarsi, ha invece reagito aggredendo con calci e pugni gli uomini dell'Arma. A quel punto, gli operanti lo hanno immobilizzato e arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, con processo per direttissima giovedì mattina.