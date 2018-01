Lite in famiglia, volano schiaffi: arriva la polizia e porta via da casa i fucili da caccia

Alle 12 di venerdì due pattuglie delle volanti sono intervenute in via Medici a Padova, per sedare una lite familiare tra marito e moglie. All’arrivo degli agenti, la situazione si è normalizzata. Sentita la moglie, i poliziotti hanno accertato che l’uomo di 79 anni aveva dato uno schiaffo alla figlia per questioni economiche.

IL SEQUESTRO DI ARMI.

Considerando che l’uomo deteneva 3 fucili da caccia e relative munizioni, gli agenti li hanno ritirati in via cautelativa.