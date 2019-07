Graffia al volto il figlio che non vuole andare in ferie con lei: serve la polizia per calmare gli animi

A quanto pare non tutti desiderano andare in vacanza: è servito l'intervento di un equipaggio della sezione volanti della polizia di Padova per calmare i bollenti spiriti causati da una lite in famiglia.

I fatti

È successo nella serata di venerdì 12 luglio a Padova, nel quartiere Madonna Pellegrina: una volta arrivati sul posto gli agenti hanno trovato un uomo, il quale ha riferito loro di aver avuto una lite con la ex moglie - da cui è separato - in quanto il figlio 16enne si era rifiutato di andare con lei in ferie. Un "no" che ha fatto andare su tutte le furie la donna, che ha aggredito e graffiato al viso il giovane in un eccesso d’ira.