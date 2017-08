Lite al Pride Village per futili motivi, carabiniere fuori servizio finisce in ospedale

Attimi di tensione venerdì sera al Pride Village, nei padoglioni della Fiera di Padova, dove un 34enne ha avuto un diverbio con un uomo della sicurezza.

CARABINIERE FUORI SERVIZIO. La scena è stata notata da un carabiniere fuori servizio, che in quel momento si trovava proprio a poca distanza dalla rissa. L’uomo è intervenuto, ma è stato colpito con un calcio e un pugno, rimediando ferite guaribili in cinque giorni. Sul posto è giunta una pattuglia che ha portato il 34 enne in caserma per l’identificazione: per lui è scattata la denuncia.