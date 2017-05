Scoppia una lite in mezzo alla strada, 17enne colpito e ferito alla spalla con coltello

E' stato colpito da una coltellata dopo aver discusso con un passante in via Niccolò Tommaseo a Padova.



LITE. La lite martedì pomeriggio: il giovane, un 17enne di origine nigeriana, si trovava per strada quando, avvicinato da uno sconosciuto, si è innescata una pesante discussione. Dalle parole si è passati ai fatti: l'altra persona ha estratto un coltello e lo ha colpito alla spalla e poi è fuggito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Il ferito è stato trasportato in ospedale dagli uomini del Suem. I militari stanno indagando sull'accaduto.