Ottantaquattrenne minaccia la vicina per il parcheggio: la polizia gli sequestra il fucile

Erano da poco passate le 17 e 40 quando le Volanti si sono viste costrette ad intervenire in via Ceron. Una signora infatti ha riferito di essere stata poco prima minacciata di morte dal vicino, un signore di ottantaquattro anni, per questioni legate al parcheggio dell'auto. La donna, preoccupata, ha riferito che l’uomo ha minacciato di prendere il fucile.

Calibro 12

L'uomo, si scopre dopo una serie di verifiche, è detentore di un fucile da caccia registrato con regolare porto d’armi per tiro al volo. La polizia così ha deciso per il ritiro cautelativo del fucile calibro 12 e delle munizioni.