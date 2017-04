Picchia e deruba di telefono e occhiali un cliente del bar: arrestato, è caccia al complice

Il 30 marzo scorso all'interno bar “Isola Caffè” di Este, per futili motivi legati a precedenti dissidi, aveva aggredito un 40enne del posto prima spintonandolo, poi colpendolo con calci e pugni, arrivando addirittura ad infilargli con violenza le dita negli occhi. L'aggressore aveva agito con un complice e dopo i fatti si era dileguato non prima di aver asportato alla vittima il telefono cellulare ed un paio di occhiali.

RICERCHE. La vittima, accompagnata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di Monselice, ha riscontrato contusioni multiple ed emorragia sottocongiuntivale, con una prognosi 15 giorni. Grazie alle testimonianze raccolte dai carabinieri della compagnia di Este e alle immagini del sistema di videosorveglianza, i militari sono riusciti a risalire all'identità dei due soggetti.



ARRESTO. Nel tardo pomeriggio di venerdì i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Este sono riusciti a rintracciare l'aggressore T.F., 34enne di Este, nullafacente, con precedenti, ritenuto responsabile del reato di rapina in concorso. Il 34enne è stato portato nel carcere di Rovigo, mentre sono in corso le ricerche del complice.