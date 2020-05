Prende a bastonate un camionista che gli blocca la strada: 64enne fuori controllo nella Bassa

Dal diverbio alla "fuga" passando per la bastonata e il rischio di investimento plurimo: tarda mattinata di paura a Monselice.

I fatti

È successo a Monselice: un 64enne del posto sta percorrendo in auto via Trentino ma al momento di girare in via Fragose l'accesso gli viene bloccato da un autoarticolato guidato da un 39enne di Bolognano (Pescara), impegnato in una consegna in un'azienda. Ne nasce un acceso diverbio che ben presto degenera: il 64enne colpisce infatti il camionista con un bastone, quindi risale a bordo della sua auto e nel ripartire - fortunatamente a velocità ridotta - urta alcune persone giunte nel frattempo sul posto per poi allontanarsi come se nulla fosse. I carabinieri di Monselice, giunti sul posto, hanno raccolto le testimonianze dei presenti e rinvenuto il bastone utilizzato dall'uomo per colpire l'autista.