I conti non tornano, il titolare di un market si scaglia contro il dipendente che va in ospedale

Lite sabato sera attorno alle 20 tra il titolare di un market di via Bixio a Padova e il suo dipendente.



LITIGIO. Alla base dell'alterco sicuramente problematiche di origine economica: probabilmente i conti non tornavano e allora il proprietario di origine tunisina ha cominciato a inveire contro il dipendente, originario del Bangladesh. Dalle parole l'uomo è poi passato ai fatti, scagliandosi contro di lui: un gesto che gli è costato la corsa in pronto soccorso per le cure del caso. Dai dottori è risultato guaribile in sette giorni. Sul posto è intervenuta la volante.