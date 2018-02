Ubriachi al bar, litigano tra loro e sfasciano alcune suppellettili: denunciati in due

Ubriachi al bar, litigano e distruggono le suppellettili del locale.

La lite

La lite domenica in un bar di via Tommaseo: i due, entrambi nigeriani, hanno cominciato prima a prendersi a male parole e poi a passare ai fatti spaccando i mobili e gli oggetti del locale. Immediata la chiamata alla polizia che una volta sul posto ha identificato i due e li ha portati in questura. Per entrambi è scattata la denuncia per danneggiamento e ubriachezza.