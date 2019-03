Litigano per il parcheggio: il vicino gli spacca tutti i fanali e il lunotto posteriore dell'auto

Litigano per via del parcheggio e il vicino gli sfascia la macchina. L'episodio è avvenuto in via Gattamelata a Padova, nella tarda mattinata di sabato.

Auto distrutta

L'uomo, a seguito di problematiche inerenti il posto auto del condominio, ha imbracciato una mazzetta e l'ha sferrata prima sulle luci posteriori, poi su quelle anteriori e alla fine anche sul vetro posteriore dell'autovettura, di marca Ford. Sul posto sono accorsi i carabinieri che hanno trovato la mazzetta e denunciato per danneggiamenti e porto d'armi di oggetti atti a offendere l'aggressore, A.F.