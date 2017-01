Litiga con il marito di un'amica: lui la prende a schiaffi, sul posto arriva la polizia

Litiga con il marito di un'amica che la prende a schiaffi.



LITE. L'episodio mercoledì sera attorno alle 19 in un'abitazione di via Monte Cengio a Padova. Una donna di origine nigeriana che stava acconciando i capelli a una connazionale, ha discusso con il marito di lei. Un diverbio che l'uomo, poi, ha concluso con uno schiaffo. Immediata la chiamata alla polizia. Sul posto gli agenti non hanno trovato eprò nessuno.