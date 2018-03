Il litigio di coppia per futili motivi degenera: due ventenni aggrediscono i carabinieri

La giovane coppia all'arrivo dei militari ha opposto resistenza e i due hanno rimediato un arresto e una denuncia.

L'intervento

I carabinieri di Padova sono intervenuti domenica in via Tomitano per sedare un litigio tra fidanzati. Giunti sul posto i militari hanno cercato di calmare la situazione ma si sono scontrati con entrambi i giovani, che volevano impedire l'intervento delle forze dell'ordine.

Arresto e denuncia

L'uomo, un cittadino tunisino 23enne, ha spintonato i carabinieri e la donna, un'italiana di 25 anni, ha cercato in ogni modo di evitare l'arresto del compagno. Nonostante la lite fosse scoppiata per futili motivi, il ragazzo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e la fidanzata è stata denunciata per lo stesso reato.