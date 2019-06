Rimane a terra dopo una lite in strada: 55enne trasportata al pronto soccorso

«C'è una persona a terra». La chiamata arriva al centralino del 113 alle ore 22.45 di sabato 15 giugno. La volante, quindi, si precipita sul luogo indicato. E basta poco per capire cosa è successo.

I fatti

Teatro dell'accaduto vicolo Mazzini, in centro a Padova, nei pressi dell'omonima piazza: gli agenti hanno accertato che si era verificata una lite per futili motivi tra due donne ubriache e una di queste era caduta a terra. Una volta identificata (si tratta di una 55enne romena senza fissa dimora) è stata accompagnata al pronto soccorso per le cure del caso, mentre l'altra donna si era già allontanata prima dell'arrivo della polizia.