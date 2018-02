Prima litiga con una ragazza, poi si allontana in auto e minaccia i poliziotti che lo controllano

Protagonista della serata movimentata un tunisino, che ha rimediato una denuncia per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Il litigio

Attorno alle 23.30 di domenica una guardia giurata ha notato un litigio tra l'uomo e una ragazza a bordo di un'automobile in zona Pontevigodarzere. La guardia ha allertato la polizia e segnalato il veicolo, che nel frattempo si era allontanato.

Il controllo

Gli agenti sono riusciti a individuare e fermare la Fiat Punto in via Valeri a Padova, trovando a bordo il tunisino e la stessa ragazza, di origine straniera ma residente in città. Durante le verifiche il ragazzo ha perso la testa, minacciando violentemente gli uomini in servizio. L'uomo è stato denunciato e l'automobile sequestrata.