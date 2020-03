Live - Coronavirus: misure rigorose in 14 province italiane. C'è anche Padova

Varrà quindi da subito il «vincolo di evitare ogni spostamento in entrata e in uscita, anche all’interno del territorio: ci si muoverà solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute», come ha riferito il Premier, Giuseppe Conte.

Raccomandazioni

Ha spiegato il Presidente del Consiglio che non ci sarà un «divieto assoluto» di spostarsi all'interno dei suddetti territori, spiegando però che le forze di polizia potranno fermare i cittadini e a chiedere le ragioni dei loro spostamenti. Sarà permesso rientrare presso la propria residenza o domicilio per chi si trova fuori. È «fortemente raccomandato» di restare a casa a chi ha febbre e sintomi da infezione respiratoria, a prescindere dal fatto che sia positivo o no al coronavirus. Per quanto riguarda invece i soggetti positivi al coronavirus, non dovranno uscire di casa.

Vo'

Ha fatto sapere il premier che terminano le restrizioni per le zone rosse, quindi termina nella giornata di domenica 8 marzo il periodo di isolamento per il paese situato nel cuore del Parco Colli.