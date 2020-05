LIVE - Un nuovo sabato di semi-normalità, tra mercati, passeggiate e "movida"

Segui con noi la giornata in tempo reale con notizie di cronaca, attualità, economia, cultura, politica dalla città e dalla provincia.

La diretta

Ore 16.30 - Prende a bastonate un camionista che gli blocca la strada: 64enne fuori controllo nella Bassa. A questo link l'articolo.

Ore 16.00 - Si masturba nel piazzale dei bus e prova a rubare una bici davanti al comando dei carabinieri: denunciato. A questo link l'articolo.

Ore 15.20 - Furti su furti a bordo di bolidi rubati: fermata la banda, numerosi colpi anche nel Padovano. A questo link l'articolo.

Ore 14.40 - Trasformato da circolo privato a discoteca, senza permessi e contro la legge: locale chiuso. A questo link l'articolo.

Ore 14.00 - Torna l'eroina in città: arrestati due pusher, uno vendeva la droga a un sedicenne. A questo link l'articolo.

Ore 13.30 - +++ Coronavirus, il primo aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri a Padova e in Veneto +++ A questo link l'articolo.

Ore 13.00 - Coronavirus, Zaia: «Le nostre frontiere sono aperte per tutti, non c'è preclusione per nessuno». A questo link l'articolo.

Ore 11.30 - È tutto pronto: al via da lunedì primo giugno le settimane verdi in 50 fattorie didattiche padovane. A questo link l'articolo.

Ore 11.00 - «L'Italia non sprechi l'occasione e punti sui giovani: possono essere i veri attori del cambiamento». A questo link l'articolo.

Ore 10.40 - Sanità, estese le modalità di accesso alle cure odontoiatriche. A questo link l'articolo.

Ore 10.20 - Piccioni e palazzi antichi: ecco chi li protegge. A questo link il video.

Ore 10.00 - Impatto violento tra la sua bici e un'auto: bambino di 9 anni elitrasportato d'urgenza in ospedale. A questo link l'articolo.

Ore 09.30 - Cambio “in corsa” per alcuni tratti di rotaia del tram: modifiche alla viabilità e servizio sostitutivo. A questo link l'articolo.

Ore 09.00 - «In arrivo per Padova oltre 4 milioni e mezzo di euro»: l'annuncio di Sergio Giordani. A questo link l'articolo.

Ore 08.30 - Pubbicata la nuova ordinanza regionale e le linee guida aggiornate: i documenti completi. A questo link l'articolo.

Ore 08.00 - +++ Coronavirus, il secondo aggiornamento di venerdì 29 maggio su contagi e ricoveri a Padova e in Veneto +++ A questo link l'articolo.