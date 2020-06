Live - Grave incidente stradale per Alex Zanardi, investito in serata anche un bimbo

La giornata in tempo reale con notizie di cronaca, attualità, economia, cultura, politica dalla città e dalla provincia.

La diretta

Ore 18.30 - Timidi, ma pur sempre positivi: primi segnali di ripresa occupazionale in Veneto. A questo link l'articolo.

Ore 18.00 - +++ Coronavirus, l'aggiornamento di giornata su contagi e ricoveri a Padova e in Veneto +++ A questo link l'articolo.

Ore 17.45 - Calcio, riparte da Livorno la corsa del Cittadella verso la serie A. A questo link l'articolo.

Ore 17.30 - Restituita la bandiera LGBTQIA+ al comune: tornerà a sventolare, a Palazzo Moroni. A questo link l'articolo.

Ore 17.15 - Lockdown e inquinamento, presentati i primi risultati della ricerca di Life Prepair. A questo link l'articolo.

Ore 17.00 - Nuovi guai per il molestatore 70enne: dopo furti e rapine finisce in carcere. A questo link l'articolo.

Ore 16.45 - Giustizia: ordine degli avvocati e tribunale, accordo e spese condivise per far ripartire i processi "in presenza". A questo link l'articolo.

Ore 16.30 - Il loro modo di dire "Grazie": le Pro Loco padovane regalano soggiorni estivi agli operatori sanitari. A questo link l'articolo.

Ore 16.15 - ArcelorMittal Legnaro: incontro con il sindaco e assemblea dei lavoratori. A questo link l'articolo.

Ore 16.00 - Furto in diretta video: ruba una bici e si nasconde, ma la polizia lo sta osservando. A questo link l'articolo.

Ore 15.45 - "Possibili forti temporali": nuovo stato di attenzione diramato da Regione e Protezione Civile. A questo link l'articolo.

Ore 15.30 - In corteo davanti alla Motorizzazione Civile: la pacifica protesta delle autoscuole padovane. A questo link l'articolo.

Ore 15.15 - Un successo garantito, anche in forma virtuale: il resoconto di "Lavoro Chiama Italia". A questo link l'articolo.

Ore 15.00 - Cinema gratis per il personale sanitario dell'ospedale di Padova: l'iniziativa. A questo link l'articolo.

Ore 14.45 - Maserà, per le ambulanze arriva la sanificazione "spaziale". A questo link l'articolo.

Ore 14.30 - È ora di rilassarsi e sorridere: “Vago al mare”, il nuovo singolo della band padovana Biganàl a questo link l'articolo.

Ore 14.15 - Il meglio della cucina padovana in chiave street food: lo Chic Nic vi prende (anche) per la gola. A questo link l'articolo.

Ore 14.00 - «L'evento della rinascita»: luglio inizierà col botto grazie alla "Padova Abano Color Week". A questo link l'articolo.

Ore 13.30 - Coronavirus, Zaia: «Le elezioni? Chi fa il viaggio insieme a noi deve appoggiare l'autonomia». A questo link l'articolo.

Ore 13.00 - Ospite di un amico, lo sequestra in casa sotto la minaccia di un coltello: a questo link l'articolo.

Ore 12.00 - Confartigianato contro il Covid rivolgersi alle lavanderie professionali: a questo link l'articolo.

Ore 11.30 - La mostra "L'Egitto di Belzoni" viene prorogata fino al 26 luglio: a questo link l'articolo.

Ore 11.15 - Grave incidente a mezzanotte ad Abano, 22enne ferito in maniera grave: a questo link l'articolo.

Ore 10.30 - A Este il progetto 4H riempie l'estate dei ragazzi: a questo link l'articolo.

Ore 9.45 - Covid, le mascherine per chi deve usare la Lingua dei Segni: a questo link l'articolo.

Ore 9.30 - Matrimoni al tempo del Covid, nasce un gruppo di "spose eroine": a questo link l'articolo.

Ore 9.00 - Spaccio in zona Palestro, due indagati da parte della volanti: a questo link l'articolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ore 8.00 - Professore cade dal poggiolo, è in pericolo di vita: a questo link l'articolo.