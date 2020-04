LIVE - Emergenza Coronavirus: al via le richieste dei bonus, nella notte un solo decesso

Nuovi decessi nella giornata di ieri tra gli ospedali di Padova e Schiavonia, ma i guariti salgono sempre più. Continua a preoccupare la situazione delle case di riposo.

+++ IL 118 VA CHIAMATO SOLO PER CASI DI EMERGENZA MEDICA. Per dubbi o sospetti i numeri utili sono 1500 e 800 462340 +++

Live emergenza Coronavirus

Ore 13.00 - Coronavirus, Zaia: «I dati cominciano a muoversi nella maniera giusta». A questo link l'articolo.

Ore 12.30 - Il ringraziamento della Regione agli uomini della protezione civile. A questo link l'articolo

Ore 12.00 - Il comune di Albignasego offre nuovi serivizi per aiutare giovani, anziani e famiglie bisognose. Servizi tecnologici e "Spesa SOSpesa"

Ore 11.40 - Arpav conclude le analisi in vista della riapertura dell'ospedale vecchio di Monselice. A questo link l'articolo

Ore 11.15 - I DATI AGGIORNATI SUL CONTAGIO A PADOVA E IN REGIONE a questo link l'articolo

Ore 10.30 - +++ La decisione del governo è di «Prorogare fino al 13 aprile tutte le misure di limitazione alle attività e agli spostamenti individuali finora adottate». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nell'informativa al Senato+++

Ore 10.15 - Confesercenti: commercianti, esercenti, collaboratori e ambulanti, ecco a chi spetta il bonus. a questo link l'articolo

Ore 10.00 - I consiglieri comunali di Fratelli d'Italia chiedono un consiglio comunale straordinario: a questo link l'articolo

Ore 9.30 - Circa il 14% dei tamponati nelle case di riposo di Padova è risultato positivo.

Ore 9.00 - La crisi per il Covid preoccupa anche i produttori di vino: a questo link l'articolo

Ore 8.30 - '«Le regole sugli spostamenti non cambiano. La circolare del ministero dell'Interno del 31 marzo si è limitata a chiarire alcuni aspetti interpretativi sulla base di richieste pervenute al Viminale. In particolare, è stato specificato che la possibilità di uscire con i figli minori è consentita a un solo genitore per camminare purché questo avvenga in prossimità della propria abitazione e in occasione di spostamenti motivati da situazioni di necessità o di salute'». Lo precisa una nota del Viminale.

Ore 7.30 - Nessun click day per il bonus di 600 euro per gli autonomi e per tutte le altre prestazioni previste dal decreto Cura Italia. Lo spiega il presidente dell'Inps Pasquale Tridico. «Non ci sarà alcun ordine cronologico e le domande potranno essere inviate anche nei giorni successivi al primo aprile - dice - collegandosi al sito e cliccando sul banner dedicato. Il bonus babysitter è attivo da oggi. Il congedo speciale covid è attivo da ieri. La procedura cig è attiva dalla scorsa settimana, e la deroga appena le regioni concluderanno gli accordi regionali».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.