LIVE - Coronavirus, seconda domenica "atipica": aumentano i casi, ma anche le guarigioni

Decimo giorno di emergenza Coronavirus in Veneto e in tutta Italia. In Regione registrati circa 200 casi, con scuole chiuse per un'altra settimana.

+++ IL 118 VA CHIAMATO SOLO PER CASI DI EMERGENZA MEDICA. Per dubbi o sospetti i numeri utili sono 1500 e 800462340 +++

Live emergenza Coronavirus

Ore 14.15 - Coronavirus, Zaia: «Chiesta la riapertura di cinema, teatri e chiese. Nei bar serviti solo i clienti seduti». A questo link l'articolo.

Ore 13.00 - «Comprate i nostri prodotti, sono sani»: l'appello e le testimonianze dalla zona rossa di Vo'. A questo link l'articolo.

Ore 12.00 - Non è ancora stato diramata ufficialmente l'ordinanza relativa alla proroga della chiusure delle scuole.

Ore 11.15 - Aggiornamento della mattinata di domenica primo marzo: salgono a 223 i casi di Coronavirus in Veneto, di cui 87 a Vo', 12 a Limena e 5 a Padova.

Ore 10.30 - Coronavirus, "Diamo la parola agli scienziati": l'iniziativa del Comune di Padova. A questo link l'articolo con le video-interviste.

Ore 09.30 - Salgono a 196 i casi in Veneto.

Ore 09.15 - «I 200 milioni di euro autorizzati ieri dal Consiglio dei Ministri per la cassa integrazione in deroga sono risorse che Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna hanno già ora nelle proprie disponibilità»: lo afferma l’Assessore Regionale al Lavoro del Veneto, commentando le notizie sul decreto varato dal Governo. «Si tratta, infatti, di una parte dei residui, per l’esattezza il 50%, originati in seguito ad una gestione oculata da parte delle nostre regioni ed in accordo con le parti sociali. Il vero problema da affrontare, e fin da subito, è appunto quello economico: i danni al turismo sono già evidenti e quantificabili, quelli al sistema produttivo e manifatturiero sono per ora solo immaginabili e appaiono molto gravi, probabilmente peggiori di quelli che avevamo registrato nel 2009», conclude l’assessore che nel suo ruolo aveva gestito per il Veneto la crisi del 2009/2010/2011.

Ore 09.00 - Aggiornamento di Angelo Borrelli, capo della protezione civile: sale a 1.049 il numero dei contagiati al momento in Italia, che diventano 1.128 in totale dall'inizio dell'epidemia se si contano i 50 guariti e i 29 decessi avvenuti.

Ore 08.45 - «I provvedimenti di natura economica previsti dal Governo per far fronte al Coronavirus interesseranno soltanto le zone rosse e riguarderanno sostanzialmente alcune moratorie. Ho sempre detto e ribadisco: il Governo deve intervenire con iniezioni di liquidità per il sistema produttivo di tutto il Veneto»: così l’assessore regionale allo sviluppo economico, Roberto Marcato,,commenta le misure adottate dal Governo per far fronte all’emergenza che da una settimana sta riguardando anche il Veneto. Aggiunge Marcato: «Se fosse vero quanto annunciato saremmo di fronte ad un’ingiustizia enorme. Tutto il Veneto è una zona rossa economica. Tutte le imprese venete devono vedere che il nostro sistema funziona con aiuti concreti. Se così non fosse saremmo di fronte ad un attacco al sistema economico della nostra Regione. Il Coronavirus ha messo in ginocchio tutta la regione, non solo la zona rossa. Non posso credere che il Governo non capisca questo concetto basilare». L’assessore regionale allo sviluppo economico ed energia lunedì sarà a Venezia al Tavolo di concertazione delle categorie economiche, allargato per l’occasione ai principali enti fieristici, per affrontare il tema dell’emergenza coronavirus. In quell’occasione si parlerà di tutto quel che serve per far risollevare e far ripartire la nostra economia dopo questa emergenza. «Le moratorie, come ho sempre detto, sono delle precondizioni: è ovvio che le zone colpite dall’emergenza ne siano oggetto. Ma a preoccupare è tutto il resto. Ciò che serve è un intervento serio e deciso, soldi veri, liquidità da mettere in un sistema che rischia il tracollo. Mi aspetto che il Governo non si limiti a mettere parole su carta, ma preveda un intervento vero, causato da una emergenza vera. Si deve capire in maniera netta e chiara che il crollo dell’economia Veneta, Lombarda o Emiliana, significa il crollo dell’economia nazionale. Il Governo si assuma le giuste responsabilità, non solo verso i veneti, ma verso il Paese intero».

Ore 08.30 - Coronavirus, Zaia: «Confermo le scuole chiuse, ma ho chiesto la riapertura di Vo'». A questo link l'articolo.