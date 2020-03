Live Coronavirus: i giorni dell'emergenza, in Veneto oltre 300 contagiati, scuole ancora chiuse

Prosegue l'emergenza Coronavirus. Il bilancio per la provincia di Padova nella giornata di lunedì è di 145 contagiati in provincia con 24 ricoveri di cui 18 in terapia intensiva. In totale sono 28 i Comuni interessati

+++ IL 118 VA CHIAMATO SOLO PER CASI DI EMERGENZA MEDICA. Per dubbi o sospetti i numeri utili sono 1500 e 800462340 +++l

Live emergenza coronavirus

Ore 10.30 - Si stimano perdite in agricoltura per il Coronavirus del 30%. A questo link l'articolo.

Ore 10.10 - La pallacanstro in carrozzina costretta a giocare a porte chiuse: a questo link l'articolo.

Ore 9.40 - Un'edicola di Padova chiude perché i titolari risiedono in una frazione di Vo': a questo link l'articolo.

Ore 9.30 - Veronafiere ha deciso di rinviare le date di Vinitaly, Enolitech e Sol&Agrifood al 14-17 giugno 2020 «In considerazione della rapida evoluzione della situazione internazionale che genera evidenti difficoltà a tutte le attività fieristiche a livello continentale». Così Giovanni Mantovani, direttore generale di Veronafiere

Ore 9.15 - La Banca Patavina ferma le rate dei finanziamenti per i residenti nella zona rossa. A questo link l'articolo.

Ore 8.30 In Italia a lunedì sera erano 2.263 i positivi in Italia, con 160 guariti e 79 morti. In Veneto sono 333 i pazienti positivi con 81 ricoverati e 6 morti.

Ore 7.30 Report Coronavirus: 145 contagiati in provincia di Padova, con 24 ricoveri di cui 18 in terapia intensiva. In totale sono 28 i Comuni interessati.